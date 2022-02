Piilume Anne Veski kappidesse! Kui palju on primadonna kodus lillevaase?

«Olen juba aastaid mõelnud, kui palju mul neid lillevaase üldse olla võiks. Nüüd võtsin kätte ja lugesin üksipulgi üle. Kõik on muidugi erinevate suurustega. Erinevatesse kappidesse on paigutatud korrektselt vastava kõrgusega vaasid,» täpsustas Anne Veski raadio Elmar hommikuprogrammis.

Muusik tõi välja, et tal on ka selliseid vaase, mis on tõeliselt kaunid ja suured ning mida ta ei raatsigi kapiuste taga hoida. «Need on niinimetatud iluvaasid, mis igapäevaselt väljas, nähtaval kohal. Hoian neid selle jaoks, kui keegi peaks kinkima eriti suuri kimpe,» lisas ta.

«Ja kõigele lisaks, kodus leidub ka vaas-ämbreid. Pärast esimest juubelit läks mees poodi ja ostis neid veel küllaga juurdegi,» muigas Veski.

Primadonna märkis, et pärast põhjalikku inventuuri jõudis ta järeldusele, et vaase on tal täpselt kakskümmend kaheksa. «Tegelikult imestasin, sest see number ei tundugi nii suur. Ma ei ütle muidugi mitte kunagi ära, kui keegi soovib vaase juurdegi kinkida. Nii saan neid siis juba järgmisel juubelil kasutusse võtta. Samas, tuleb tõdeda, et ka tavapäraste esinemiste puhul tuuakse päris ohtralt lilli,» rääkis ta.

«Sünnipäevakuu ongi taas käes ja märkan, et kingitakse õisi veidi rohkem – just nädalavahetustel, mil laval olen. Kodus teen hetkel iganädalaselt korrektuuri: vaatan, kuidas lilled vastu peavad ja vastavalt sellele hooldan neid. Mõni püsib kauem, teine peab vähem vastu. Aga üks on kindel: nad on alati aukohale välja pandud,» rääkis Veski, kes tähistab 27. veebruaril oma 65. sünnipäeva.