Meelis Kaldalu kuulutati tagaotsitavaks! Alternatiivpoliitiku hea sõber: olime viimati suhtluses laupäeva varahommikul

Tartu maakohtu pressiesindaja Annett Kreitsmann kommenteeris Kaldalu vahistamist järgmiselt: «Meelis Kaldalu ei tulnud Tartu maakohtu istungile 7.02.2022. Sellele eelnevalt oli Tartu vangla kriminaalhooldusosakond esitanud kohtule ka erakorralise ettekande, milles paluti asendada elektrooniline valve vahistamisega, kuna Meelis Kaldalu on korduvalt rikkunud elektroonilise valve reegleid. Kohus rahuldas ringkonnaprokuröri taotluse ja kohaldas Meelis Kaldalule sundtoomist tema elukohast, kus aga teda ei viibinud. Kohus leidis, et Meelis Kaldalu käitumine viitab tema tahtlikule kõrvalehoidmisele juba lõppevast kohtumenetlusest ning on alused kuulutada süüdistatav Meelis Kaldalu tagaotsitavaks KrMS (kriminaalmenetluse seadustik – toim) § 140 lg 1 alusel. Kohus leidis, et kergem tõkend kui vahistamine ei taga seda, et Meelis Kaldalu oleks menetluses kättesaadav ning saaks kohtumenetluse lõpetada.»