Uutele jahimaadele? Nele-Liis Vaiksoo õppis ära omapärase ning glamuurse oskuse

Nele-Liis Vaiksoo sõnul on uue ägeda oskuse raames spetsiaalne koolitus läbitud ning oma varasemas tööelus on ta kokku puutunud selle valdkonnaga Näosaates.

«Kui nüüd päris aus olla, siis mulle on lapsest saati meeldinud teha käsitööd. Heegeldamine on olnud eriti südamelähedane. Olen viimased aastakümned töötanud teatrimaailmas ja mind on kohutavalt paelunud see, kui grimmeerijad muudavad mind lavastuse raames teatavaks karakteriks,» avaldas Nele-Liis Vaiksoo.

Lauljanna lisas, et on alatihti professionaalsetelt grimmeerijatelt uurinud, mil moel üht või teist detaili luuakse. «See kõik on lihtsalt nii põnev! Ja tegelikult juba aastaid olen mõelnud, et kus seda küll ise õppida saaks. Nii läksingi eelmisel aastal ühe naisterahva juurde ja võtsin selle teemalist eraõpet,» muigas ta.

«Koolitasin end ja nüüd oskan ise vuntse ning bakenbaare teha. Just selliseid, mida kasutatakse teatrites ja filmides. Minu uus eesmärk on see, et tahan õppida ka parukate loomist,» märkis Vaiksoo.

Lauljanna avaldas, et vuntside valmistamisel saab ta kasutada heegeldamise tehnikat, mis on talle juba ammu tuttav ja meeltmööda näputöö. «Kasutan imetillukest nõela, millel küljes väike konks - väga sarnane heegelnõelaga. Tuleb võtta üksikult väikeseid karvakesi ning heegeldada need kõik tülli külge,» sõnas ta.

«Minu tutvusringkonnas on heegeldajatest sõbrannasid, kuid päris vuntside tegijaid siiski mitte. Siinkohal lisan, et tegu on tõeliselt aeganõudva tööga. Pean selle jaoks kõvasti keskenduma ja kusagil autosõidus või muuseas ma neid detaile valmistada ei saa,» sõnas Nele-Liis Vaiksoo entusiastlikult raadio Elmar hommikuprogrammis.