7. veebruaril postitas Põhja prefektuuri politseikolonelleitnant Valdo Põder oma Twitteri kontole, et sotsiaalmeedias levivad üleskutsed tulla Covid-19 piirangute vastu meelt avaldama Madis Millingu ärasaatmisele. Säuts on tekitanud palju küsimusi ning teiste seas on ühismeediasse oma arvamuse paisanud otsekoheste sõnavõttude poolest tuntud Kristi Loigo.