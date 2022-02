Murtud süda. Pilt on illustratiivne.

44-aastane Anneli tunnistab, et on üks neist kreisidest eksnaistest, kes peale maha jätmist pisut pööraseks läks. Mis täpselt juhtus ja kuidas Anneli süda murdus? Vastused küsimustele leiad Solarise keskusest, kus kuni veebruari lõpuni on üleval «Murtud südamete» näitus.