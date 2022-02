Samas uuringus tõdetakse, et koroonasulgemised tekitasid ühiskondades palju uusi suuri probleeme ja nende negatiivsed mõjud on tuntavad veel pikka aega, kirjutab is.fi.

«Uuring näitas, et koroonasulgemiste poliitika on alusetu ja seda ei tuleks pandeemia kontrolli alla saamisel kasutada,» on uuringu kokkuvõttes.