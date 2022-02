TOP10 ⟩ Pekingi Olümpiamängude kõige kuumemad naissportlased

2021. aasta maailmameistrivõistluste hõbemedali omanik Tuktamysheva on vaid 25-aastane Venemaa iluuisutaja, kes on Pekingis oma olümiamängude debüüti alles tegemas. Teda peetakse oma ala kõige värvikamaks ja kuumemaks naissprtlaseks üle kogu maailma.

32- aastane Homan on kolmekordne Kanada rahvusmeister kurlingus ja 2017. aasta maailmameister. Tema rahvusmeeskond on 2018. aasta taliolümpial kuuenda koha.

Vaid 24- aastane Hollandi kiiruisutaja hakkas spordimaailmas silma paistma alles 2018. aastal võitis lühirajal olümpiakulla. Nüüd ootab ta järjekordset edu Pikingi olümpiamängudel.

2021. aastal võitis 25-aastane Saksamaa kelgutaja Taubitz oma esimese üksikmängu maailmameistri tiitli. Selline eelnev edu annab lootust, et ka olümpiamängudel saavutab ta hea koha.

26- aastane Hollandi kiiruisutaja on oma kaunite punaste juustega eriti aktraktiivne. Ta on juunirite klassis 3000 meetri maailmarekordi omanik. 2018. aasta olümpialt viis ta koju lausa pronksmedali.

24- aastane Shiffrin on kolmekordne maailmameister mäesuusatamises. Ta on olümpiaajaloos noorim slaalomimeister ning teda peetakse maailmas üheks ilusamaks naissportlaseks.

26- aastane Rootsi laskesuusataja on omaala üks parimaid. Nimelt võitis ta eelmistel olümpiamängudel lausa kulla. 2018. aastal peale suurt võitu, lubas ta kõvasti harjutada, et olla praegustel olümpiamängudel veelgi paremal tasemel.

23-aastane Hollandi kiiruisutaja Leerdam on küll olümpiaajaloo ilusaim naissportlane. Ta on mitmekordne Hollandi meister ning Pekingi olümpiamängudel on tema peale suured lootused.