Teadagi armastavad eestlased privaatsust ja sõidavad hea meelega bussis nii, et kedagi nende kõrval ei istu. Privaatsusest lugupidamine väljendub näiteks selles, et kui bussis on vähegi ruumi, istutakse ise aknapoolsele kohale ja enda kõrvalistmele asetatakse kott.