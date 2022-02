Eesti mees põletab suuri elektriarveid päikesega: möödunud kuu arve oli null

6. veebruaril eetris olnud «Hommik Anuga» saate esimene külaline oli Eesti mees Toomas, kes on vaba suurest murest elektriarvete pärast. Toomase elektriarve oli null, kuid elektri saamiseks tuli maksta 60 eurot bensiini eest. «Kodus ma ei ahasta,» ütleb Toomas, kes kasutab oma kodus elektri saamiseks päikeseenergiat.

«Otsustasime päikeseenergia kasuks ja meile ei tule riigi poolt juhet majja. Oleme sõltumatud päikeseenergia kasutajad,» räägib mees ning lisab, et tegemist on ratsionaalse otsusega. Mees võttis elektriettevõttelt pakkumise ning tõdes, et liiga kallis oleks osta elektrit väljastpoolt. Mõistlikuma otsusena tundus investeerimine päikesepaneelidesse, mis tagab ka stabiilsema elektri. «Minul ei lähe elekter kunagi ära,» räägib Toomas.

Päikesepaneelid. Pilt on illustratiivne. FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees

Päikesepaneele on mehe majapidamises kokku kuus – neli on katusel ja kaks õue peal. «Detsember on veidi kurvavõitu kuu ja siis tuleb generaator käima lüüa. Siis paar tundi päevas generaator müriseb. Iga väike päike aitab,» räägib Toomas. Väike bensiiniga töötav generaator võtab nädalas 10–12 liitrit bensiini ja töötab päevas kaks tundi.

7 aastat on Toomase pere elanud sellise süsteemiga. «Suvel ei ole mingit probleemi. Suvel kõik toimib. Talvel pead kalkuleerima, mida kasutad ja mis hetkel,» avaldab Toomas. «Kui generaatori käima tõmbad, siis paned veepumba generaatori taha – siis lased paagi täis. Selle kahe tunni jooksul saad arvuti laadida ja tarbeelektri,» avaldab mees.

«Üks suuremaid energiakulusid on tegelikult vee kiirkeetja. Seda mul ei ole. Selleks on gaasipliit. Puupliit on ka olemas. Seda, mida korraga stepslisse pista, tuleb natuke arvestada. Oleme peres läbi arutanud, milline seade võib olla ja milline peab olema,» räägib Toomas ja ütleb, et nõudepesumasinal pole näiteks mõtet. Soojapuhur on aga majapidamises igaks juhuks olemas, juhuks kui talvel mõni toru ära külmuma peaks. «Puhur tuleb valida selline, et ta ei oleks üle 2 kilovati, muidu ei pea süsteem vastu,» ütleb Toomas.

Toomase kodu saab soojaks köetud puudega – majas on ahjud ja pliit. Kasutust leiavad soojad sokid ja kampsunid. «Siin on ka see asi, et tuleb olla soojalt riides. Paljudel eestlastel ei lähe enam kampsuneid ega tekke vaja, sest korteris on pidevalt 25 kraadi sooja,» räägib Toomas. See kurvastab aga käsitöötegijaid, sest tekkide ja kampsunite järele pole enam nõudlust.

Toomas ütleb veel, et maja polegi vaja väga palju kütta. Tema kodus on hommikuti ärgates vaid 10 ja 11 kraadi sooja, kuid nii saabki mehe sõnul ruttu üles ja tegutsema. Pole muret, et jääd voodisse vedelema.

«Generaator peab olema intelligentne, voolu kõikumine ei tohi olla suur. Ma ei ole Google`i usku, helistan spetsialistidele ja arutan, mismoodi asjad võiksid töötada,» avaldab mees. Alguses proovis Toomas ka tuulegeneraatori lahendust, aga keset metsa see ei toiminud hästi.

Kui palju sõbrad Toomase elustiili üle imestavad? «Sõbrad on harjunud, kuid vahepeal itsitavad küll. Kuid mul on palju rahulikum, kui neil. Muresid on vähem,» nendib Toomas. Talvisel ajal on elektriga küll natuke kitsas, tuleb generaatorit kasutada, aga suvel saaks vajadusel ka kedagi aidata, kellel elektrist parasjagu puudus on. Toomasel on sõpru, kes hakkavad ehitama sarnast sõltumatut lahendust, et saaks riigivooliku kinni keerata.

Toomas soovitab päikesepaneelide lahendust suvilaomanikele, et neil oleks sõltumatu elektriallikas. Oluline on läbi mõelda, kui palju on tegelikult vaja elektrit kulutada. Valgustus, külmkapp, WiFi ruuter ja valvekaamera – selliste vajadustega saavad päikesepaneelid hakkama.

Tormiilmad Toomase majapidamist ei mõjuta. «On olnud nii, et ümberringi on kõik pime, elekter ära, aga mina vaatan telekat,» sõnab mees.

Toomasel on huvitav elukutse – ta teeb viikingiaegsete ehete koopiaid. See töö eeldab palju elektrit kasutavaid masinaid ning Toomase töökojas on päris elekter olemas, kuid paljud ettevalmistavad etapid saab kodus ära teha.