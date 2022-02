KLÕPS ⟩ Pipraplaastrit kasutanud Grete Paia: peal olles see ei põletanud nii hullult

Lauljatar Grete Paia avaldas neljapäeval Elu24-le, et on veidi tõbine ja loodab finaaliks terveks saada. Oma Instagrami-lugudes avaldas Grete, et võttis endale ravimiseks appi pipraplaastrid. Küll aga ei läinud kõik nii hästi, kui oleks võinud.

«Reaalsus kontroll. Pipraplaastri põletus,» teatas Grete oma sotsiaalmeedia kontol. «Ja ei, peal olles see ei põletanud nii hullult, et sellist tulemust oleksin oodanud,» lisas ta täpsustuseks.

Grete tunnistas Elu24-le, et varem ta kõri peale pipraplaastreid pannud ei ole. «Aga mul oli hädaolukord sellega, et kiiresti on vaja mingigi hääl tagasi vaja saada,» tõdes ta ja lisas, «Ja siis ma ilmselt liiga julgelt ka kasutasin neid.»

Lauljatar aga ütles, et kasutas kreemi ja nüüd on juba parem. «Juba tõmbas suht tagasi, aga korra ehmatas ära küll. Aga pole hullu midagi, peaasi, et hääl on olemas,» ütles Grete lõpetuseks.

Grete Paia ravis häält pipraplaastritega. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist/@gretepaia