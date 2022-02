Tallinnas Solarise keskuses avatakse 7. veebruaril näitus «Murtud südamed». Sel aastal on oma lahkuminekuloo rääkinud ja sellega seoses ka näitusele oma isikliku eseme välja pannud mitmed inimesed. Nende hulgas on ka Uudo Sepp. Elu24-le rääkis muusik oma esimesest armumisest ja avaldas, kas tema süda on võidetud?