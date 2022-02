Elu24-le saabus hiljaaegu vihje, et «Armastuse Maleva» tõsielusaates tuttavaks saanud ja pärast saadet suisa kihlunud Angela ja Rauno on lahku läinud. «Fitangela ja Rauno on ilmselt lahku läinud. Pildid on eemaldatud ja noored ei jälgi enam üksteist sotsiaalmeedias,» kirjutas vihjesaatja.