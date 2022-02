«Kohviku külalistesaal on külm ja me ei saa seda välja anda. Lihtsalt seisab,» räägib Elu24-le toidukoha omanik Mikk Merekivi. Tema sõnul ei ole Elektrilevi nõus katki läinud õhksoojuspumbaga kaasnenud kahju hüvitama, seda ajal, kui toitlustusettevõtetel on niigi raske. «Kust sa võtad praegu paugust umbes 1500 eurot?» tõstatab ta küsimuse ning ütleb irooniliselt: «Toitlustaja elu tehakse veel mõnusamaks.»