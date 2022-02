Vanalinna korterist tapetuna leitud naine ja mees olid seotud kümnete firmadega

Vasankari, kes kunagi oli Soome ühe esimese tehnoloogiamiljonäri Veiko Lesoneni usaldusisik, mõisteti alles hiljuti süüdi suures raamatupidamisalases rikkumises ja kelmuses, karistuseks määrati talle neli ja pool aastat reaalset vangistust. Koos kahe äripartneriga tegeles ta ettevõttes Kalevala Rakennus kinnisvarapettusega, kirjutab Kaleva.fi. Kohtu hinnangul panid mehed toime raamatupidamispettuse ja eksitasid investoreid, jättes mulje, et firma majandustulemused on paremad, kui need tegelikult olid. Soome Rovaniemi apellatsioonikohus oli Vasankarile mullu jaanuari lõpus määranud ärikeelu kuni 2027. aastani.

Selle nädala alguses oli Vasankari äriregistri andmetel kuue Soome ettevõtte juhatuse esimees või juhatuse liige. Need ettevõtted on peamiselt seotud tarkvara projekteerimise ja valmistamise, kinnisvara müügi ja üürimise ning puidu-, metalli- ja elektroonikatööstusega. Kui Helsingin Sanomat rääkis nende ettevõtete klientidega, väitsid nood, et Vasankariga seotud ettevõtmised olid riskantsed ja neil on õigusprobleeme.