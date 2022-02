Marko Kaljuveer ennustab Pekingi taliolümpiamängudelt eestlastele just nii palju medaleid

Suviste olümpiamängude emotsioonid on vaevu jõudnud lahtuda, kui juba süttis järjekordne olümpiatuli Pekingis. XXIV taliolümpiamängud Pekingis sai ametliku alguse Eesti aja järgi reedel, 4. veebruari pärastlõunal. Tseremoonia lavastuse autoriks oli filmirežissöör ja produtsent Zhang Yimou ehk mees, kelle juhendamisel toimusid 2008. aasta Pekingi suveolümpiamängude ava- ja lõputseremooniad.

Pekingis jätkub mullu Tokyos alguse saanud traditsioon, kus ühe riigi lippu kannavad mees ja naine korraga. Eesti olümpiakomitee (EOK) valis meie lipukandjateks 19-aastase freestyle-suusataja Kelly Sildaru ja 22-aastase murdmaasuusataja Martin Himma.

«Kui päris aus olla, siis tunne on ka mul endal ärev! Selline tunne, nagu oleksin ise sportlane ja läheksin starti. Alati peabki olema väikenärvipinge sees. Silmad säravad ja olen selleks tippürituseks valmis - tuleb ju vahendada Eesti sportlaste tegemisi kodupublikule ja peangi olema tippvormis igas mõttes,» sõnas Duo Media Networksi olümpia projektijuht Marko Kaljuveer.

Kaljuveer andis Elmari hommikuprogrammis nõu, kuidas omadele kõige parem kaasa elada. «Telekas tuleb lahti teha! Kanal 2 on telekanal, mis vahendab olümpiamänge 170 tunni raames. Ka Duo 5 kanalilt tuleb mitmeid ülekandeid, sest mitmed võistlused toimuvad samaaegselt. Venekeelne Duo 7 on olümpialainel üle 100 tunniga. Raadio Kuku vahendab erinevaid uudiseid, ülekandeid ning usun, et ka raadio Elmar ütleb sõna sekka,» täpsustas ta.

«Meie ajakirjanike tiim on jagatud kaheks. Pekingisse läheb kokku seitse inimest - kolm operaatorit ja ülejäänud on reporterid ning asjatundjad. Kakskümmend viis reporterit töötavad Tallinnast, kes vahendavad muuhulgas ka ülekandeid. Lisaks on meil ka tehniline tiim - insenerid, kes aitavad kogu programmi eetrisse viia. Oleme taas tööl päris suure seltskonnaga, kuid ka olümpiamängude näol on tegemist ju tõelise suurüritusega,» sõnas Kaljuveer.

Mees lisas, et ülekannete juures keskendutakse Eesti sportlastele, aga tähelepanu all on ka jäähoki ning iluuisutamises näidatakse täisprogrammi. Lisaks sellele tuuakse Eesti spordisõbrani laske- ja murdmaasuusatamise võistlusi, kahevõistlusi, Kelly Sildaru võistlusi ning kiiruisutamises on kavas kolm ala. Kaljuveer lisas, et mäesuusatamist näidatakse samuti võrdlemisi suures mahus.

«Minu enda ambitsioon on täna see, et kõik asjad toimiksid ja kõik oleksid terved ja suudaksid oma töö ära teha,» sõnas Duo Media Networksi olümpia projektijuht.

Kaljuveer märkis, et isiklikult ootab ta neid alasid, kus eestlased kõrges mängus sees. «Eestlased pole varasemalt freestyle suusatamise vastu väga suurt tundnud. Nüüd tuli Kelly Sildaru! Sellele võistlusele tahaksin ise kohapeale minna. Tahan vaadata, kuidas Kelly võitleb maailma tippkonkurentsis. Kroonjuveelideks on kindlasti ka hokifinaal ning iluuisutamise võistlused. Nendele võistlustele on alati ka suur tung olnud,» märkis ta.

«Mina usun, et eestlased toovad koju ka medaleid. Pessimistlik ei maksa olla! Mina ennustaks eestlastele kaks kuni kolm medalit. Siin on ju ka täiesti põhjust. Kui Kelly ei võida olümpiamedalit...oleks see suur üllatus. Ta on ju täna maailma tipus. Kiiruisutaja Marten Liiv oli MM'il aasta tagasi viies, ta on kindlasti talent. Ta treenib Hollandis ja see riik on teatavasti suur kiiruisutamise maa. Siin võib tulla ka üllatusi. Laskesuusatamises on kõik nii segamini, täna oled esimene ja homme neljakümne viies. Meil on ju tiimis Eesti laskesuusatamise esinumber Tuuli Tomingas ja teised ka. Vaatame, keegi võib kindlasti üllatada,» sõnas Kaljuveer.

Kaljuveer lisas, et olümpiamängude juures tuleb nautida kogu protsessi. «Nendel võistlustel on tähtis ka kogu see pinge ja dramaatika. Pisarad, õnn ja valu. See on see, milleks me tegelikult ju sporti vaatame,» rääkis mees raadio Elmar hommikuprogrammis.

17 päeva jooksul lahtirulluv spordipidu toob võistlustulle ligi 3000 sportlast, nende seas 26 eestlast. Info olümpia ülekannete kohta on leitav siit: https://om.postimees.ee/saatekava.