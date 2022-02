INFO SOOMEST ⟩ Tallinna vanalinna korterist koos modelliga leitud Teemu Vasankaril oli Soomes ärikeeld

Rohkem kui 20 aastat tagasi oli mees aga tehnoloogiamiljonäri Veikko Lesoneni üks usaldusalune. Peale oma ettevõtte müümist Helsingi börsil kogus Lesonen nimelt kokku oma parimad töötajad, et ehitada üles uus investeerimisimpeerium. Vasankari oli toona kõigest 31-aastane ning sai selle ettevõtte tegevjuhiks.

Oma surma ajal selle nädala teisipäeval oli Teemu Vasankari äriregistri andmetel kuue Soome ettevõtte juhatuse esimees või juhatuse liige. Nende ettevõtete ärivaldkonnad on peamiselt seotud tarkvara projekteerimise ja valmistamise, kinnisvara müügi ja erinevate renditegevuste ning puidu-, metalli- ja elektroonikatööstusega. Helsingin Sanomat rääkis aga nende ettevõtete klientidega, kelle sõnul on Vasankariga seotud ettevõtmised siiski riskantsed ja neil on õigusprobleeme.