Suri Eesti muusik Urmas Voolpriit

Endine Raadio 2 saatejuht Indrek Ditmann kinnitas Elu24-le reedel, et 4. veebruaril lahkus siitilmast tema sõber, muusik Urmas Voolpriit . Raadiohääle ja Augustibluusi korraldaja Ditmanni sõnul oli põhjus terviserike ning rohkem ta täpsustada ei osanud: «See oli ootamatu, see ei olnud mingi pikk haigus.»

Ansambel Blind andis aastatel 1994–2006 ligikaudu 300 kontserti, millest umbes 100 oli väljaspool kodumaad Soomes, Rootsis, Norras, Saksamaal, Poolas, Lätis ja Venemaal. Aastatel 2001–2004 tuuritas bänd ohtralt Ameerika Ühendriikides, kus anti välja ka kaks albumit. USAs on bänd kahel korral üles astutud ka mainekal New Yorgi muusikafestivalil CMJ. 2002. aastal jõudis Blindi singel «Dum Dum» kümnete USA raadiojaamade edetabelitesse. Eestimaalastele on tuntuimad Blindi palad «Astrounaut», «Emmanuelle», «P.O.M.B» ja «One Of A Kind».