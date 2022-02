Eesti Laulu finaalist välja jäänud Kaia-Liisa Kesler: olin emotsionaalne, aga ma ei ole pettunud

Žürii poolthääle saanud, kuid televaatajate hääletuses finaalist välja jäänud Kaia-Liisa Kesler neljapäeval Saku Suurhallis toimunud esimeses poolfinaalis emotsioonidega tagasi ei hoidnud. «Jaa, ma olin tõesti emotsionaalne, aga kindlasti mitte sellepärast, et ma pettunud oleks. Eks muidugi on kurbus sees, et ma ei finaali ei pääsenud, aga see tunne, mille ma poolfinaalist endaga kaasa sain, on kirjeldamatu,» lausub ta täna rõõmsalt.