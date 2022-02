Ameerika jalgpallur Robert Griffin III on õnnelikus abiellus Eesti seitsmevõistleja Grete Griffiniga. Kui eestlanna jaoks on see esimene abielu, siis Roberti jaoks teine. Profisportlane lahutas abielu Rebecca Liddicoatiga 2016. aasta augustis. Vähem kui aasta hiljem, 7. juulil sündis Roberti ja Grete esimene tütar Gloria.