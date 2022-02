KAS TÕESTI? ⟩ Haapsalu hirm, pedofiil ja mõrtsukas Vassili Otškalenko viidi üle tavavanglasse

Väikeste tüdrukute tapmise ja vägistamise eest süüdi mõistetud Otškalenko karistus muudeti 1998. aastal eluaegseks vangistuseks ja mõni aasta tagasi viidi ta üle Tallinnas asuvasse avavanglasse. Avavangla on põhimõtteliselt ühiselamu, kuhu vangid peavad õhtuks kohale minema, kui päevased tööd ja toimetused on tehtud. Vangid saavad käia ka poes ja isegi nädalavahetusel kodus puhkamas, nagu Otškalenkogi.

Otškalenko oli allikatele väitnud, et ta ei saa enam vabalt ringi liikuda, sest tema elamisluba aegus, ning võib juhtuda, et ta saadetakse riigist üldsegi välja.

Palusime selle kohta kommentaari ka justiitsministeeriumilt, kuid pole veel saanud vastust, mis kinnitaks allikate väiteid Otškalenko väljasaatmise kohta. Kindel on aga see, et mees on tõepoolest tavavanglas.