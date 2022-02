Kanada pealinnas Ottawas on alates 28. jaanuarist koroonapiirangute vastane protest autodega

Kanada pealinnas Ottawas on juba ligi nädala toimunud autodega koroonapiirangute vastu protest Freedom Convoy (Vabaduse konvoi). Kohalike elanike sõnul on nende elu protestijate tõttu häiritud ja võimud ei tee nende arvates eriti midagi, et olukorda lahendada.