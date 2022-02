Raivo E. Tamm pisarsilmi: praegu on meie kohus Madise võrra paremad inimesed olla

Milling jõudis täna öösel esimesena Saku vallas toimunud tulekahju sündmuskohale ja alustas päästetegevusi, kirjeldas päästeamet. Päästetööde käigus kukkus ta kokku. Teda elustas kohapeal viibinud kiirabi, kuid see ei andnud tulemusi.

«Kaastunne lähedastele. Mul on väga suur au siin olla. Iga üks võiks rääkida Madisest väga palju,» sõnab näitleja Raivo E. Tamm pisarsilmi «Ringvaate» saates, et Madis oli tegev nii mitmel rindel.

«Mul oli suur au temaga mitmel rindel koos töötada — nii teatrilaval, kaitseliidus kui ka riigikogus. Riigikogust on mul meeles just tema suur õiglusetunne ebaõigluse vastu. Kaitseliidu reservohvitserina on mul meeles üks raadiointervjuu — ma pole kuulnud, et keegi räägiks paremini, selgemini, täpsemini kaitseliidust, kui seda tegi Madis. Ta oli igal pool täiega ja lihtsalt vapustav inimene,» meenutab Raivo.

Raivo arvab, et teab, mida Madis hetkel öelda tahaks. «Kui palju on olnud juhtumeid, kus oled inimesega koos ja järgmine hetk teda enam ei ole. Äkksurmasid on meil riigikogus olnud ja nüüd Madis... Arvan, et Madis tahab meile sellega öelda, et mõelge hästi mida te räägite, suust välja ütlete, teete, sest ei tea kunagi, kas näete veel või mitte. Et praegu on meie kohus Madise võrra paremad inimesed olla.» Viimast korda kohtusid Raivo ja Madis üle-eelmisel nädalal. «Olin vahepeal välislähetuses ära.»

Hendrik Normann: minu hinges ei ole tühjust

«Meie kohtumine algas, kui me esimesele kursusele Tallinna Pedagoogikaülikooli mõlemad sisse saime ja üksteisele oma täisnimed ütlesime. Sealt pärast kuidagi me meelelahutusse sattusime. Ja jäime sinna pidama,» ütleb Normann.

Maie ja Valduri roll oli nende jaoks kui omavaheline abielu, mis neid nii pikki aastaid koos hoidsid. «Need elasid nii võimast elu, et me ei saanud neid niisama lihtsalt jätta. See omakorda arenes ja arenes ja selle kõrvalt kõik muud näitemängude tegemised ja sarjade ja filmide tegemised...me ei tea, miks me nii raske ala, naljategemise, võtsime. Aga sellega kord on nii, et kui oled näpu andnud, siis ei taha alla anda ja Madis allaandja ei olnud,» lisab näitleja veel.

Madis Milling (Valdur) ja Henrik Normann (Maie). FOTO: Ants Liigus

Normann tunnistab, et Madis Milling oli üks tema parimaid lavapartnereid, kes tal kunagi olnud. «Veel eile või üleeile mõtlesin, et kindlasti esmaspäeva õhtul näeme ja...»