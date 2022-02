Talv on Eestimaal kestnud juba mõnda aeg. On olnud ilusat suusailma, kuid ka lumemaru, mille tõttu nii mõnigi eestlane on hakanud kevade poole kiikama. Päikesepaistelistel päevadel on kuulda juba linde siristamas, seega ei peaks kevad enam mägede taga olema.