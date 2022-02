Nädala alguses Tallinna vanalinna korterist surnuna leitud 23-aastane modell Hanna-Maria Sell on seotud ligi kümmekonna ettevõttega, millel kõigil on ühine joon: nende omanike ringis on välismaalased. Elu24 uuris, kuidas ja milliste ettevõtetega noor naine end sidus ja millega need firmad tegelevad.