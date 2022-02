Varalahkunud Madis Milling kui elupäästja: sellistel hetkedel lülitad end teisele režiimile ja lihtsalt tegutsed

Elu24-le rääkis Milling toona, et oli just keeranud teelõigule, millel õnnetus juhtus. «Arvasin, et veoautost on midagi maha kukkunud, prügi vms, ja siis märkasin, et tegemist on inimesega.» Mees jäi kohe seisma ja hakkas abi osutama.