Olaf Suuder: Madis oli väga kollegiaalne, avatud, laia silmaringiga, tõsine Eesti mees

3. veebruari öösel suri Saku vallas päästesündmusel osalenud Tõdva vabatahtliku päästeseltsi liige Madis Milling. Surma täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Madis Milling jõudis esimesena tulekahju sündmuskohale ja alustas päästetegevusi, mille käigus kukkus ta kokku. Teda elustas kohapeal viibinud kiirabi, kuid see ei andnud tulemusi.

Olaf Suuder ja Madis Milling töötasid kunagi samas teleseriaalis nimega «Kelgukoerad». Nendega koos veel ka Kalju Komissarov, Taavi Tõnisson ning Anti Kobin. Kui Olaf elas veel Sauel, olid nad Madisega ka peaaegu et naabrid. «Paarsada meetrit oli vahet,» sõnab saatejuht.

Uudist, et Madis on siitilmast lahkunud, luges ta vaid mõned minutid enne seda, kui Elu24 temaga ühendust võttis. «Väga raske on järelehüüet paugu pealt teha,» tunnistab Olaf, suutmata veel sõnu ritta seada.