Poliitikud meenutavad Madis Millingut: pane õlled külma seal teispoolsuses

Kaastunnet avaldas ühismeedias ka Jüri Ratas. «Tänane päev on toonud väga kurva uudise – meie hulgast on igaveseks lahkunud Riigikogu liige Madis Milling. Milling oli kindlasti silmapaistev poliitik, kel oli tarka visadust meie riigikaitse arendamisel ning kes andis väga tugeva panuse ühiskonna ohutuse edendamiseks, olles vabatahtlik päästja. Kõige selle kõrval mäletame teda loomulikult ka särava näitleja ja saatejuhina. Tema järjekindel töö ja pühendumine on olnud eeskujuks väga paljudele tema ametikaaslastele ja kõigile teistele, kellel on olnud au temaga kokku puutuda.»

«Raske, raske on hetkel. Hommikul Madise taevastele radadele minemisest kuuldes ei suutnud seda uskuda,» tunnistab Hanno Pevkur. «Noor, alati vitaalne ja elurõõmus mõnus kamraad on lahkunud. On karjuvalt ebaõiglane, et mees, kes on nii hingega Eesti patrioot, kui olla saab, lahkub nii noorena. Elu on karm ning meenutab ikka ja jälle, kui habras võib ta olla.»