Tallinna malevapealik Madis Millingust: ta oli suure hingega mees

Milling oli Tallinna malevapealiku vabatahtlik abi ja maleva juhatuse liige. «Ta oli suure südamega mees,» meenutas Elu24-le Tallinna malevapealik Kalev Koidumäe. «Ta on väga palju panustanud siia vabatahtlikku organisatsiooni. Ta oli hingega asja juures. See on suur kaotus kogu Eestile,» tõdes ta.