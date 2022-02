Desiree jaoks on roll TV3 uues seriaalis «Armastus» tohutult oluline – nimelt teeb noor naine sarjas oma näitlejadebüüdi. Tagantjärele kirjeldab ta kogu protsessi uskumatu tundega ja on äärmiselt õnnelik, et pikaaegne salaunistus näitlejatööst sai lõpuks tõeks.