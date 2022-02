Viirushooaeg murrab võistlejaid: Merilin Mälk ei pääse Eesti Laulul lavale

Ennist kirjutasime, et Eesti Laulu esimese poolfinaali avama pidanud Elysa on andnud positiivse koroonatesti, mistõttu ei saa ta astuda 3. veebruaril Saku Suurhallis lavale. Nüüd on sarnane saatus tabanud laulu «Little Girl» esitajat Merilin Mälku, kes samuti esimeses poolfinaalis üles astuma pidi.

«Räägin nüüd, kuidas assjad päriselt on,» ütleb Merilin oma Instagrami loos häälega, millest kuulda, et noor artist on päris haige.

«Homme mina Eesti Laulu laval kahjuks esineda ei saa, sest ma olen haige. Ma jäin grippi. Olen end siin kodus ravinud, teen seda siiamaani ja endiselt taastun. Aga see ei tähenda seda, et ma homme Eesti Laulu laval ei võistle. Ma täiega võistlen, et saada finaali, kus saaksin laivis seda lugu esitada nii, nagu ma olin planeerinud ja harjuatanud mitu kuud,» ütleb Merilin.

«Mul on minikleit, mida tahtsin nii väga selga panna,» on Merilin kurb, et laval üles astuda ei saa.