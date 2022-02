Piret Laos kummutab kuulujutte: mul on au hakata juhtima veel üht saadet

Kevadhooajal Kanal 2 eetrisse jõudev «Ma näen su häält» («I Can See Your Voice») on hetkel maailma kuumim telesõu, kus selguvad hämmastavad inimestetundjad, suurepärased ümberkehastujad ning imelise lauluoskusega rabavad uued staarid. Saadet on edukalt toodetud juba nii Suurbritannias, USAs kui ka näiteks Soomes.

Uue rolli osas on Piret väga põnevil ja ütleb, et pikka mõtlemisaega ta endale ei võtnud. «Mulle pakkus seda võimalust Kaupo Karelson (saate produtsent – toim) ja ma olin ikka suhteliselt kohe nõus,» lausub naine suure elevusega hääles. «Ma usun küll, et iga saatejuhi unistus on kas või korra elus sellist suurt formaadisõud juhtida ja minu jaoks on see võimalus suureks auks. Ma olen väga rõõmus ja elevil,» lausub Piret.