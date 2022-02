Hailey Bieber avaldab, millal nad plaanivad Justiniga lapsi saada

Hailey Bieber kinnitas, et soovib muusikust abikaasa Justin Bieberiga kindlasti lapsi saada, kuid seda endale sobival ajal, vahendab HollywoodLife.

25-aastane modell mõistab, et lapse saamise protsess võib olla üsnagi ettearvamatu. 2018. aastal abielunaiseks saanud Hailey elu on olnud siiani kiire ja töine ning ta leiab, et lapsetegu võiks hakata proovima alles mõne aasta pärast.

Kui küsiti, kas on mingi võimalus, et tema ja 27-aastane Justin tahaksid juba 2022. aastal last saada, ütles Hailey, et seda kindlasti ei juhtu. «Sel aastal lapsi kindlasti ei tule, ma arvan, et see oleks natuke kiiresti,» sõnas ta.

Kuigi Hailey on olnud oma abielu ja pereplaanide teemal nüüd ja ka varem üsna avameelne, lähevad siiski aeg-ajalt liikvele kõlakad tema rasedusest. Näiteks möödunud aasta septembris hakkasid liikuma kuulujutud, et Hailey ootab last. Kõik sai alguse Meti galal, kui Justin asetas poseerides käe kaasa kõhule. Ilmselgelt osutus see kuulujutt valeks.