Haruldane intervjuu: endine Disney staar enda ja kihlatu Macaulay Culkini koduelust

NĂ€itleja Macaulay Culkinit peetakse ĂŒheks tuntuimaks Hollywoodi lapsstaariks. 1980. aasta augustis sĂŒndinud Culkin oli oma pere seitsmest lapsest kolmas, vahendab IMDb andmebaas. Tema isa Kit Culkin oli samuti kunagine nĂ€itleja ja lapsstaar. Kuid filmi Â«Ăœksinda kodus» peategelane pole oma peres ainus, kes isa jĂ€lgedes astub. NĂ€itlemisega on tegelenud kĂ”ik seitse last, edukam karjÀÀr on olnud aga Kieran ja Rory Culkinil.