Võitja juba teada? Eesti Laulu favoriit kihlveokontorites on Stefan

Esimese Eesti Laulu poolfinaali eel ennustatakse kihlveokontorites kindlat võitu just Stefanile, vahendab eurovisionworld.com . 24-aastase Stefani ja tema loo «Hope» võiduvõimalus on kihlveokontorite järgi kahekümne laulu seas koguni 28 protsenti.

Teist kohta ennustatakse Ott Leplandile ja loole «Aovalguses», võiduvõimalus on praegu 14 protsenti. Kolmanda koha haaravad kihlveokontorite järgi endale Andrei Zevakin ning Grete Paia , kelle loo «Mis nüüd saab» võiduvõimalus on 11 protsenti.

Eurovision World i kodulehel saab hääletada ka oma lemmikute poolt ning ka siin on Stefanil teiste Eesti Laulu poolfinalistide ees kindel edumaa. Eurovisiooni fännidelt on Stefan kogunud 1396 häält, millega ta on kindel liider.

Siis läheb aga selles hääletuse edetabelis korralikuks rebimiseks. 651 häälega on hetkel teisel kohal Elina Nechayeva looga «Remedy», kolmas 587 häälega on aga Elysa looga «Fire». Neljanda lemmikuna on edetabelis Maian looga «Meeletu» ja tal on 558 häält.