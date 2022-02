Sarja tegijad on striimikanal C More, produktsioonifirma Fisher King, Rootsi Kanal 4 ja AB Kärnfilm, MTV Finland, filmistuudio Beta Film, Belgia produktsioonifirma Panache Production ja Eesti OÜ Amrion, teatab yle.fi.

Produtsendid on Matti Halonen ja Johannes Lassila Fisher Kingist, Martina Stöhr ja Petra Jönsson AB-st Kärnfilm, Riina Sildos OÜ-st Amrion ja André Logie Panache Productionist. Vastutavad produtsendid on Piodor Gustafsson (C More) ja Jani Hartikainen (MTV Finland).