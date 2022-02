Teadmata ajaks Balile kolinud fitnessisportlane Kaisa Kuusnõmm jagab Instagramis, et tema kulturistist kallimale tehti kohalikus haiglas rinnalihase operatsioon, ent bürokraatiat seoses kindlustusfirmaga on olnud palju ning see, kas Kaisa abikaasa Raigo üldse haiglas taastuda saab, on veel küsimärgi all.