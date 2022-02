Loomade värvidel ja mustritel on erinevaid eesmärke. Näiteks aitab see neil kaaslastele silma paista või hoiatada kiskjaid, et nad on mürgised. Tiigrite ja teiste varitsevate kiskjate puhul määrab aga värv võime jääda saagile nähtamatuks. Tiigril on kaks võimalust: kas ta saab saaklooma kätte ja söönuks või jääb nälga.