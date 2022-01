Neli nädalat Lõuna-Aafrika Vabariigis elanud Vabarnad: otsustasime jääda siia kauemaks

Sandra teeb neljandast nädalast kokkuvõtte ja ühtlasi teatab, et lisaks aktiivsele puhkamisele on nad vahepeal käinud oma viisasid pikendamas. Perekond on otsustanud jääda Lõuna-Aafrika Vabariiki (LAV) esialgse 45 päeva asemel kuni märtsikuuni.

«Tegelikult ei pidanudki me viisade pikendamiseks väga midagi tegema, sest LAVi valitsus pikendas kõikide inimeste viisasid märtsi lõpuni. Miks? Kuna see on ju «nii ohtlik riik, sest siit tuli uus tüvi» ja paljudesse riikidesse ei lasta LAVist tulnuid sisse,» märgib Sandra ja lisab, et eile (30. jaanuaril) oli seal 3142 positiivset testi 60 miljoni inimese kohta.

«Siin Kaplinna kandis on tõeliselt imeline loodus. Seega enamiku puhkepäevi või pärastlõunaid veedame õues jalutades, matkates, mere ääres «sopalosse» ehitades või kive loopides,» kirjeldab Sandra mõnusaid päevi perega. «Neli nädalat on siin elatud ja siiani on väga mõnus,» kiidab ta.

Unistus täitus

«Meil on olnud Jalmariga üks unistus – elada mingi aeg kuskil soojas. Põrgatasime seda mõtet mitu aastat, aga kogu aeg oli ju nii palju tööd ja siis tulid veel lapsed… vabandused, vabandused,» kirjutas Sandra aasta alguses oma Instagrami kontol.

Möödunud aasta alguses seadsid nad reaalse eesmärgi – elada 2022. aastal kaks kuud kuskil soojas. «Seekord ei jätnud me seda ainult mõtteks pähe, vaid hakkasime planeerima. Kuhu minna? Kus oleks lastega mõnus? Palju me peame raha koguma? Palju kokku hoidma? Kas keegi tuleb veel kaasa? Plaan sai valmis!» kirjeldas Sandra, kuidas eesmärgist vormiti tõeline plaan.

Võimalikke kohti, kuhu minna, käis laualt läbi palju – Hawaii, Okinawa, Mehhiko, Peruu, Puerto Rico, Kuuba jm. «Lõpuks valisime esimeseks sihtkohaks Lõuna-Aafrika Vabariigi, sest siin on mõnus kliima, hea toit, see on uus riik meie jaoks ja seda soovitasid mitmed sõbrad. Lisaks – aeg on täpselt sama kui Eestis! Kuna tegu ei ole ainult puhkusereisiga, siis on see ideaalne ka töötamiseks,» nentis muusik ja lisas: «Loomulikult plaanime ka puhata, sest minu isiklik eesmärk sellel aastal ongi rohkem puhata ja teadlikumalt tööd teha.»