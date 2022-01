«Küsisin turvamehelt, et mis ajast neil selline reegel kehtib, kuna poes olevatel siltidel on kohustus kanda maski, kuid ei ole täpsustatud, missugust maski. Selle peale vastas turvamees, et nii on olnud kogu aeg alates esimesest lainest saati ja et ärgu ma vaielgu, ju ei ole ma ise lihtsalt vahele jäänud,» kirjeldab Jõgeva juhtunut kaupluses.