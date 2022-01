«Kuuuurija» hooaja avasaates astuvad üles selgeltnägija Marilyn Kerro ja vanglast vabanenud Malle Kobin

Esimeses saates räägib Eesti kõige kuulsam nõid Marilyn Kerro, kuidas ta sipleb juba mitu aastat hirmsa ahistaja küüsis. Asi on läinud isegi nii hulluks, et kivid lendavad tema poe akendesse ja naine on oma elu pärast tõeliselt hirmul. «Ma arvan et ahistaja on väga tagasihoidlikult öeldud, mina nimetaks seda inimest psühhopaadiks,» sõnab Kerro saates. «Ma olen hakanud sügavalt kahtlema, kas see riik on minu ja mu laste jaoks turvaline. Ma tundsin end Venemaal turvalisemalt,» on Kerro Eesti politseis pettunud. Lapseootel naise poeaknad Rakvere südames on ahistaja poolt juba neli korda sisse löödud.