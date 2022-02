Poest toidukraami ja ajalehti ostnud Andersit tabas kassas huvitav üllatus: hommik algas mul odavalt...

Rimi esindaja Katrin Bats kommenteeris Elu24-le, et pildilt on näha, et kood on sisestatud käsitsi. «Seega, tegu on tootega, mille kood on teenindajal peas olnud, aga see on paraku aja jooksul muutunud. Näiteks, toode on sortimendist välja läinud, vahetunud mõne teise sarnase toote vastu või müügile tulnud uue koodiga,» selgitab Bats.