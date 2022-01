Lahing Eesti Energiaga: süsteemitõrke tõttu maksis mees aasta otsa vaid võrguedastustasu... Ja sai siis üle mõistuse suure arve!

Ülemöödunud aasta lõpus maja ostnud Indrek midagi imelikku ei kahtlustanud. Börsipaketi valinud mehe elektritarbimine majas oli väike ning arved stabiilselt 50–80 euro vahel. Eelmise aasta detsembris hakkas ta aga elektrihinna hüppelise kasvu tõttu töökaaslastega tarbitud elektrit ja arveid võrdlema ning avastas, et arvele on märgitud vaid võrguedastustasu. Tarbitud elektri eest ei olnud ta Eesti Energiale aasta jooksul tasunud mitte üht senti.

«Võtsin koheselt Eesti Energiaga ühendust, et neile sellest teada anda,» selgitab mees. Seepeale küsiti esmalt, kas ta ei ole midagi segamini ajanud ja ehk laekub elektriarve talle hoopis mõnest teisest ettevõttest. «Seda kindlasti mitte, sest valisin tookord kindlalt Eesti Energia börsipaketi ja mujalt ei saanud mulle seega arveid tulla. Pealegi, kui oleksin terve aasta arved järjest maksmata jätnud, oleks see viga ilmselt ammu avastatud või elekter lihtsalt välja lülitatud,» arutleb mees. «Tuli välja, et tegemist oli Eesti Energia süsteemirikkega, mille puhul poleks ma paketti justkui valinud või siis olin valitud paketi kohe lõpetanud. Samas, miks mulle siis üldteenuse paketti ei määratud? Lahendus oli lõpuks selline, et Eesti Energia tegi mulle kogu aasta jooksul tarbitud elektri eest arve summas 1970 eurot sentidega. Sellega ei saanud ma aga nõus olla, kuna viga ei olnud vaid minupoolne. Ma leian, et ka ettevõte peaks oma vea eest vastutama,» selgitab Indrek oma vaatenurka.