Jennifer Lopez on Ben Afflecki eksiga lähedasteks saanud

HollywoodLife uuris kahe naise läbisaamise kohta paari lähedastelt, sest paljusid on see info väga huvitanud.

Allikate sõnul on kahe naise vaheline suhtlus tõepoolest üsnagi hea ning ollakse arusaamal, et eelkõige on tähtis laste heaolu. Lopez on Afflecki ja Garneri lapsed vägagi omaks võtnud ning saadakse suurepäraselt läbi.