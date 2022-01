Synne Valtri: meie kõigi elus on see üks inimene, kellele saad otsa vaadata ja ta juba mõistab

«Meie bändi kolmas sünnipäev oli tegelikult eile ja siis viibisin oma pere keskel. Kuid täna saame ka bändiliikmetega kokku ning teeme koos ühe tõsisema proovi...ja siis ilmselt ka tähistame! Mäletan hästi, kuidas kolm aastat tagasi kutsusin esimest korda koosseisu kokku...juba siis mainisin poistele, et jätke see kuupäev meelde, see on sama tähtis kui pulma-aastapäev,» muigas Synne Valtri raadio Elmar päevaprogrammis.

Valtri tunnistas, et kuigi bänd elab toredat elu, pole kogu tervik täna veel täpselt see nagu ta kolm aastat tagasi ette kujutas. «Ma arvan, et oleme veel lapsekingades. Kolmeaastane on ju teadagi pisikene. Leian, et meil on veel ruumi minna küll ja veelgi. Peame kasvama ja arenema, kuid suund on kindlasti õige,» täpsustas lauljanna.

Muusik on hiljuti meediatähelepanu saanud tänu oma beebiroosadele juustele. «Muutuse põhjuseks on minu juuksur! Minu puhul on juuksevärvi vahetamine üsna tavapärane tegevus. Mulle meeldib kui pidevalt midagi muutub - ei pea olema alati ühesugune,» lisas ta.

«Laias maailmas on palju muusikuid, kes mulle oma imago osas suureks eeskujuks on. Kuid siinkohal juhin tähelepanu, et välimus pole nende puhul kõige olulisem. Hääl, karakter, isiksus ja võim on see, mis päriselt loevad. Seda kõike ma hindan artistide puhul kõige enam,» avaldas Valtri.

Laulja lisas, et publiku tähelepanu köitmiseks on sul artistina vaja heas mõttes võimu ja julget pealehakkamist. «Kui olin teismeeas, siis ristiema kinkis mulle Tina Turneri kassetti. Ta lisas, et ühel päeval hindan seda helikandjat rohkem kui toona kingituse saamise hetkel. Ja nii oligi - ma olin noor ja ega saanud tol hetkel sugugi aru, miks see naine seal vahepeal nii palju karjuma peab. Aastaid hiljem olen mõistnud, et selleks, et suurtel areenidel läbi lüüa, on sul vaja võimukat natuuri. Ja täpselt selline ka Tina Turner minu jaoks on,» rääkis ta.

Juttu oli ka Eesti Muusikaauhindade galast ja Valtri tegi juttu uuest muusikute generatsioonist. «Väga palju noori on tulnud lavadele ja üllatajaid on mitmeid. Kõik on nii tublid. EMA galal oli ka minul suur au laval olla, sedapuhku koos Genkaga. Lavatagune elu näitas, et nii palju uusi tegijaid on ringi siblimas ja nende tahtejõud on kaugele näha. Ma arvan, et peale on kasvamas väga võimas generatsioon uusi muusikuid,» sõnas lauljanna uhkusega.

Synne Valtri Bänd avaldas hiljuti uue singli, mis kannab pealkirja «Maailmalõppu või Kuuni». «Nimetan seda hellitavalt power-ballaadiks. Viis ja sõnad on minu poolt, kuid ilma bändipoiste panuseta ei teeks ma siin midagi. Lähen tavaliselt oma idee-jupikesega nende juurde ja siis hakkame lugu koos kasvatama. Oleme alles austrid, kes oma pärli vormivad. Kõik toimub vaikselt,» rääkis Valtri.

«Lugu räägib sellest, kuidas inimesed võivad mõista teineteist ka sõnadeta. Meie kõigi elus on olemas üks selline inimene, kellele saad otsa vaadata ja ta juba mõistab - mitte ühtegi sõna vaja ei ole. Täpselt sellisest suhtest see lugu räägibki,» sõnas Synne Valtri raadio Elmar päevaprogrammis.