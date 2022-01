Sarja peategelast Rue Bennettit kehastab endine Disney staar ja Marveli filmidest tuntud Zendaya. Kandev roll «Euphorias» on ka 24-aastasel Sydney Sweeneyl, kelle tegelaskuju kannab nime Cassie Howard. Vaatamata sellele, et peategelased on sarjas üsna noored, on mitmed «Euphoria» staarid pidanud end kaamera ees paljaks võtma. Üks neist on just nimelt Sweeney, kes on vastuoluliste stseenidega saanud küll tuntuks, kuid üpris ebamugaval moel, vahendab Deadline.