Nele-Liis Vaiksoo avameelselt enneaegselt sündinud lastest: olin end nii ette valmistanud, aga jälle oli täielik šokk

Meenutades poeg Roni sündi, kes tähistab 29. jaanuaril 18. sünnipäeva, tõdes Nele-Liis Vaiksoo, et esialgu kulges rasedus väga lihtsalt ja toredalt. Neljandal raseduskuul tabas naist aga raske neeruvaagnapõletik. «Mul oli 40 palavik ja olin alguses nädal aega haige nii, et keegi ei saanud aru, mis mul üldse viga on. Osad arstid ütlesid, et minge puhake ja kõik on normaalne,» meenutas lauljatar.