Kopsakas elektriarve ei löönud rivist välja pelgalt Eestimaa peresid vaid seadis keerulisse olukorda ka näiteks Tallinnas asuva Nõmme tervisekeskuse. «Loodame, et Tallinna linn toetab erakorraliselt ka terviseasutusi. Nii, nagu on toetatud tavainimesi,» on nad lootusrikkad.