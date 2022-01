Kes on buumerid ja kes alfad ehk selgitame välja põlvkondade nimetused

Kirjanik Gertrude Steini loodud nimi viitab inimestele, kes said täisealiseks esimese maailmasõja ajal, nähes rohkelt inimkaotust ja massilist sisserännet. Mõiste hõlmab üldist eesmärgituse ja sihituse tunnet, mida paljud tol ajal kogesid. Need tunded olid esindatud selliste välisameeriklastest kirjanike nagu Ernest Hemingway ja F. Scott Fitzgeraldi teostes, mis hõlmasid pettumuse ja küünilisuse teemasid.

Seda generatsiooni nimetatakse rohkem millenniumilasteks, kuna nad said aastatuhande vahetusel täiskasvanuks. Selle põlvkonna inimesed mäletavad 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid isiklikust kogemusest ning nad said osa interneti levikust ja rahaprobleemidest, mida põhjustas suur majanduslangus.

Põlvkonda tuntakse ka iGeni nime all, sest suurema osa elust on nad kasutanud isiklikku tehnoloogiat, näiteks nutitelefone. Tervikuna on Z-põlvkonna esindajad rassiliselt ja etniliselt mitmekesisemad, paremini haritud ja rohkem kursis mitteheteronormatiivsete identiteetidega kui eelmised põlvkonnad. Seoses sotsiaalmeedia tulekuga, kliimakriisi ägenemisega, massilise tulistamisvägivalla kasvuga ning paljude muude sotsiaalpoliitiliste surveteguritega peetakse Z-põlvkonda kõige depressiivsemaks põlvkonnaks, aga ka põlvkonnaks, kes kõige tõenäolisemalt on ühiskondlikult aktiivne.