Soomes jäi väike poiss pakiautomaati lõksu

Is.fi andmetel on laps eelkooliealine. Arvatavalt oli pakiautomaadi ühe kapi uks lahti ja laps läks sellest sisse, peites end sinna. Pakiautomaadis on erineva suurusega kappe, poiss läks ühte suuremasse.

Sündmuskohale saabusid Pohjanmaa päästeosakonna üksused. Nad hakkasid pakiautomaadi kapi ust lõhkuma, et laps kätte saada. Siis tuli teade, et Mustasaare poe esindajad said Soome Posti hädaabiteenuselt uksekoodi. Kood toimis, uks avanes ja poiss pääses välja. Ta tervislik seisund oli hea, tal ei olnud vigastusi ega hapnikupuudust.