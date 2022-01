Ka Elu24 lugejatele tuttavast Ernast on Soomes saanud tuntud suunamudija. 2020. aastal oli ta põhjanaabrite seas isegi populaarsem kui mõned hästi tuntud näitlejad või muusikud. Aastate jooksul on Erna menu kasvanud nõnda suureks, et ta ei saa ise ka hästi aru, kuidas see juhtus.